Non c’è più il distributore in viale Duca degli Abruzzi, poco distante dall’intersezione con via Roma.

Nei giorni scorsi il distributore è stato smantellato e l’area bonificata.

(Fotografie Cesare Ianni – Jemo ‘Nnanzi)

Il distributore di benzina della Fina è stato attivo fino al 6 aprile 2009: dal giorno del terremoto non aveva infatti più riaperto, diventando di fatto abbandonato.

Via, un po’ alla volta, i distributori di carburante dal centro della città.

L’ultimo ad essere ‘cancellato’ è stato quello di via XX settembre: il palazzo soprastante era stato fortemente compromesso dalle scosse del terremoto del centro Italia del 2016. Da qui, la necessità di abbattere palazzo e quello che rimaneva del distributore.

Ma sono in tanti a ricordarsi erogatori di carburante in città: erano gli anni 70 e le colonnine di rifornimento erano molte, da piazza Palazzo alla Fontana Luminosa (nella fotografia di M. Sabini). Quello che rimaneva di quest’ultimo distributore – la cabina, da anni in stato di abbandono – fu eliminata nel 1990.

e.f.