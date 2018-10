Silb contro l’abusivismo dei locali da ballo

Al via le procedure statutarie per il nuovo direttivo Silb (Sindacato Italiano Locali da Ballo) per contrastare l’abusivismo dei locali da ballo.

«È tempo di riportare dopo anni, nei comuni del c.d. cratere sismico, tutte le attività relative ai locali da ballo nei binari del rispetto delle normative vigenti e delle regole, un intero settore nel quale purtroppo prevalgono abusivismi e non più accettabili situazioni troppo spesso fuori controllo per motivi di legalità e di sicurezza». Così il direttore e il presidente di Confcommercio L’Aquila, Celso Cioni e Roberto Donatelli, che spiegano: «Per tali motivate ragioni è in costituzione a L’Aquila il Comitato Cittadino S.I.L.B. (Sindacato Italiano Locali da Ballo) che è il più rappresentativo Sindacato Italiano del settore. Nei prossimi giorni, dopo aver attivato le procedure statutarie, verrà insediato il nuovo Direttivo cittadino e successivamente indetta l’assemblea provinciale per l’elezione dei vertici del Sindacato che si attiverà con le Istituzioni per richiedere l’avvio dei controlli necessari per ricondurre nell’alveo della legalità le attività di intrattenimento».