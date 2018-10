Poesia, premiata Alessandra Prospero con Dove

Continua a collezionare premi e menzioni speciali la poetessa aquilana Alessandra Prospero, firma de Il Capoluogo.

Nel fine settimana appena terminato, il suo componimento “Dove” è stato premiato con una speciale segnalazione di merito nel premio nazionale di poesia Patrizio Graziani, che si tiene ogni anno a Gioia dei Marsi.

Complimenti ad Alessandra Prospero, già membro del direttivo del Poetry Slam Abruzzo e coordinatrice della Compagnia dei Poeti di L’Aquila insieme a Valter Marcone.

Dove

di Alessandra Prospero

In uno sbadiglio lungomare e rasolabbra

devo averti partorito,

come un figlio prezioso…

Tu

che annusi la mia voglia e la mia pena

con la stessa equidistanza di chi ama.

Ti spingi oltre seni e coseni della mia geometria dell’Amore

in una dimensione sconosciuta anche a me,

dove le tue liane del pensiero mi salvano

dalle sabbie mobili del mio cuore di burrone.

Alla fine delle tue terminazioni nervose

Io Sono

nello spazio tra tramonto e alba

Tu Sei

nell’intercapedine tra andata e ritorno

Noi Siamo.

Così vicino nel lontano,

così prossimo nel futuro.