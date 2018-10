Paganica Rugby, si impone sul Frascati

Combattivo il Paganica Rugby che vince in casa contro il Frascati per 27 a 5.

I Rossoneri impongono il loro gioco fin dal primo minuto e portano a segno due mete con Andreucci e trasformate da Stefano Rotellini. Dopo 20 minuti di sofferenza il Frascati reagisce e la partita si fa più combattuta sotto una pioggia incessante. Rotellini mette a segno due calci di punizione e poco prima della fine del primo tempo il Frascati segna una meta da una maul dai 5 metri, non riuscendo però a trasformare. La partita si fa sempre più in salita fino alla meta rossonera firmata Colaiuda al secondo tempo. La partita si chiude sul 27 a 5 e 4 punti in classifica per il Paganica.

Soddisfatto il coach Rotelli che parla di “Grande prestazione”

“Grande prestazione – afferma il Coach Rotellini – soprattutto a livello difensivo. I ragazzi hanno risposto in pieno alle consegne date. Sapevamo di affrontare una squadra con tanta qualità tecnica e fisica. Noi siamo stati bravi a gestire e a capitalizzare le occasioni avute. Sottolineo il merito dei ragazzi di aver approcciato mentalmente la partita come una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. Ottima la prestazione della linea mediana e di tutta la linea difensiva. Ci prepariamo ad affrontare la trasferta di Messina sperando in settimana di recuperare qualche infortunato e con la consapevolezza che ormai dobbiamo cominciare a pensare di perseguire un obiettivo alto.”

foto di Marcello Spimpolo