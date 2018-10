Maria Cristina Castellani, 32 anni in farmacia col sorriso

Ha raggiunto l’agognato traguardo del pensionamento la dottoressa Maria Cristina Castellani.

Volto storico della farmacia del Torrione, ha lavorato per 32 anni con il sorriso e con una non comune cortesia.

I clienti e i pazienti già rimpiangono il suo garbo e la sua eleganza.

Peraltro la dottoressa Castellani detiene un primato ad hoc: in questi 32 anni di lavoro non si è mai assentata per malattia.

Quasi a buona testimonianza del proprio mestiere.

Sabato sera è stata festeggiata al ristorante Da Pedro dai colleghi che le fanno l’augurio di poter dunque godere del meritato riposo e di “rimanere sempre disponibile e cortese come l’hanno conosciuta i clienti della farmacia del Torrione”.