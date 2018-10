Atteso marcato maltempo nelle prossime ore con rovesci e temporali specie su Marsica, Aquilano, Alto Sangro con forti venti meridionali.

In arrivo una nuova ed intensa perturbazione atlantica che, nelle prossime ore, raggiungerà le nostre regioni centro-meridionali e sarà preceduta da un deciso rinforzo dei venti meridionali, dapprima provenienti dai quadranti sud-orientali (Scirocco), successivamente, entro la serata, tenderanno a ruotare e a provenire dai quadranti sud-occidentali (Libeccio, Garbino sul versante orientale della nostra regione), con forti raffiche, localmente superiori ai 100 Km/h, attenzione. Al mattino sussisteranno condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali che, dal settore tirrenico, potranno spingersi verso le zone interne della nostra regione e, localmente, estendersi anche verso il settore orientale e costiero, anche se i fenomeni più intensi riguarderanno la Marsica, l’Aquilano e l’Alto Sangro dove, tra l’altro, c’è un’allerta specifica per precipitazioni diffuse, localmente intense e persistenti.

A partire dal pomeriggio assisteremo ad un graduale rinforzo dei venti di Scirocco anche sulla nostra regione e sull’Adriatico centro-settentrionale, con conseguente ulteriore aumento del moto ondoso e probabili mareggiate nel Teramano e sulle vicine Marche.

Forti raffiche di vento, localmente superiori ai 100 Km/h interesseranno dapprima le zone interne e montuose, spingendosi poi verso il settore orientale e costiero; tra il tardo pomeriggio e la tarda serata transiterà la perturbazione che favorirà rovesci diffusi e probabili manifestazioni temporalesche, in estensione verso il settore orientale e costiero, rovesci accompagnati da raffiche di vento che, entro la serata, tenderanno a provenire dai quadranti sud-occidentali (Libeccio, Garbino sul versante orientale), con raffiche localmente molto intense, occasionalmente superiori ai 100 Km/h. Dalla tarda serata-nottata assisteremo ad una graduale attenuazione dei fenomeni sul settore orientale e costiero, mentre annuvolamenti e rovesci continueranno ad interessare il settore occidentale della nostra regione, almeno fino alla tarda mattinata di martedì. Da stasera, inoltre, è prevista una generale diminuzione delle temperature, più sensibile sul settore occidentale della nostra regione.

Temperature: In temporaneo aumento in mattinata e nel primo pomeriggio, specie sul settore orientale e costiero; dal pomeriggio-sera è attesa una generale diminuzione, a partire dal settore occidentale.

Venti: Moderati dai quadranti meridionali al mattino, mentre dal pomeriggio assisteremo ad un’ulteriore intensificazione dei venti di Scirocco, con raffiche localmente superiori ai 100 Km/h, specie sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico. Da stasera tenderanno a ruotare e a provenire dai quadranti sud-occidentali (Libeccio, Garbino sul versante orientale).

Mare: Molto mosso o agitato, con moto ondoso in ulteriore aumento, specie sull’Adriatico centrale, nel Teramano e sulle vicine Marche con mareggiate, attenzione.

