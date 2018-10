L’Aquila e il popolo della notte in tv con Salvo Sottile

Il popolo della notte aquilano in tv stasera su Rai Tre con ‘Prima dell’Alba’, il nuovo programma di Salvo Sottile.

Nella clip diffusa come anticipazione, Salvo Sottile fa parlare i giovani aquilani.

“10 anni dopo il terremoto, dopo tutti quei morti, ho incontrato ragazzi che allora erano bambini e sono cresciuti con una ferita dentro”

Cosa ricordate di quella notte? “Tutto” risponde una ragazza, intervistata alla Fontana Luminosa “È stata dura ma ce l’abbiamo fatta”. “Siamo cresciuti con una ferita dentro: questo ci ha lasciato una sensibilità non comune” dice un altro ragazzo.

Il programma di Salvo Sottile ha visitato anche le frazioni: nel programma di stasera ci sarà anche Barisciano e la sagra della Patata dello scorso agosto.

Prima dell’Alba va in onda il lunedì sera su Rai Tre in seconda serata, dopo Report.

Racconta il popolo della notte in un viaggio che attraversa il nostro paese e che termina, sempre, prima dell’alba. Storie avvincenti, storie disperate, storie border-line. C’è chi lavora per scelta o per necessità, chi si diverte, chi si riunisce in vere e proprie tribù urbane e chi svolge attività che di giorno non sono possibili.