Fake news sulle scuole chiuse: occhio!

Finto articolo sulle scuole chiuse, occhio alle fake news!

Le scuole non saranno chiuse domani a L’Aquila: quello che gira sulle chat di Whatsapp e sul web e che riporta apparentemente un articolo de Il Capoluogo è un palese fotomontaggio creato ad arte da qualche burlone.



Come si può notare dallo screenshot, la data del 30 ottobre è stata aggiunta appositamente in maniera anche maldestra, utilizzando un carattere di stampa differente da quello utilizzato del Capoluogo.

Nel capoverso successivo, addirittura, viene riportato ottobre con ben tre t – sorvolando sul fatto che il 30 ottobre cade di martedì e non mercoledì…

L’articolo originale era del 20 marzo 2018, come si vede dall’immagine in cui abbiamo messo a confronto gli articoli



Il diffondersi di questa falsa notizia è stato tale da portare il sindaco dell’Aquila alla smentita ufficiale:

“Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, non ha disposto alcun provvedimento di chiusura delle scuole per la giornata di domani, 30 ottobre.

La precisazione si è resa necessaria a seguito del susseguirsi di voci incontrollate e assolutamente prive di alcun fondamento secondo cui il primo cittadino avrebbe emesso una disposizione per la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale.”

Attenzione, dunque, alle fake news! La denuncia alla polizia postale.

È molto grave quello che è successo questa sera. Domani stesso provvederò a sporgere notizia come direttore responsabile di un giornale che ha visto ledere la propria integrità in modo maldestro e offensivo. Da parte nostra, ci impegniamo sempre a verificare fonti e notizie, per continuare a darvi un servizio informativo puntuale e preciso.