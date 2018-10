Aquilana in campo, finale al cardiopalma

Le ragazze rossoblù sbancano in Molise e battono per 1-2 il Mirabello Sannitico

Si rifanno le ragazze dell’Unione Aquilana dopo la discussa sconfitta dell’ultima giornata a Pescara. Sotto una pioggia battente vincono il difficile campo molisano.

Mister Di Marco scende in campo con la stessa squadra di Domenica scorsa e dopo 20 minuti dal calcio d’inizio le molisane vanno in vantaggio, approfittando di un calcio di punizione: colpo di testa e 1 a 0 per il Mirabello Sannitico. Dopo nemmeno dieci minuti però la partita si riequilibra con un autogol nato da una buona palla dell’attaccante Ciocca. A questo punto la partita si fa a senso unico ed al 37° del primo tempo sempre Ciocca affronta il portiere e centra la porta. Flebile reazione delle molisane nel secondo tempo che non trovano il pareggio e rischiano di subire la doppietta di Ciocca che sbaglia clamorosamente a porta vuota. Ultimi minuti al cardiopalma con un Mirabello rinato che cerca a tutti i costi il pareggio ma che sbatte il muso sul portiere Brancadoro che ci mette le mani e chiude la partita.

Vittoria meritata per le aquilane che domenica prossima ritorneranno a correre sui campi molisani con il Ripalimosani.

La formazione aquilana: Brancadoro, Aloisi, Di Persio, Ludovici, Moscone, Santarelli V. Berardi, Santarelli M. Grella. Retta (30° Parisse), Ciocca (40° Ciccarella). A disposizione: Di Tommaso Pezzopane.