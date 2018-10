Unione rugby L’Aquila in campo contro Alghero

L’Unione Rugby L’Aquila, nella terza giornata del girone 3 del Campionato di serie A, ospita domenica alle 14.30 l’Alghero.

L’incontro, che sarà arbitrato da Nobile Antonino di Frosinone, assistito da Gatta e Gargamelli di Pesaro, vedrà gli aquilani affrontare il quindici allenato da Tino Paoletti e Steven Bortolussi, rivelazione di questo inizio di stagione, che guida la classifica a punteggio pieno, dopo il ripescaggio in estate al posto de L’Aquila rugby club.

Tra i neroverdi di Roberto D’Antonio e Luigi Milani ci sarà anche l’apertura ventitreenne Jack Anderson originario dalla Nuova Zelanda, con passaporto comunitario, che martedì ha svolto il primo allenamento a Centi Colella.

Prima del match sarà possibile aderire alla campagna abbonamenti de l’Unione Rugby L’Aquila che fino ad oggi ha visto circa 300 adesioni.

La società, ricorda che l’ingresso è gratuito per tutte le ragazze e i ragazzi fino a 18 anni, mentre 50 euro è invece il costo dell’abbonamento per il settore distinti, 100 euro per la tribuna coperta ed uno speciale abbonamento da 250 euro è stato pensato per tutti gli appassionati che vorranno diventare sostenitori del nuovo progetto, mentre sarà possibile emettere erogazioni liberali di qualsiasi importo durante il corso della stagione.

Al termine della partita, il Museo Rugby Club Vecchio Cuore Nero Verde, premierà Ju Mejo giocatore dell’incontro, con il boccale da birra consegnato dall’ex giocatore Gabriele Palmerini. Il terzo tempo invece si svolgerà presso il chiosco della Fenice in Viale Ottavio Colecchi presso il Parco del Castello.

Questa la lista dei convocati: Alloggia Matteo, Anderson Jack, Ciaglia Alessio, Daniele Giorgio, Di Febo Alessio, Di Febo Riccardo, Di Santo Diego, Donadio Carlo, Feneziani Valentino, Ferrara Francesco, Fiore Lorenzo, Fiorentini Fabrizio, Giampietri Daniele, Iezzi Stefano, La Chioma Andrea, Lofrese Andrea, Lorenzetti Riccardo, Meja Gill Anthony, Milani Luigi, Niro Luca, Pattuglia Alessandro, Petrolati Simone, Pompeo Francesco, Suarez Jorghe, Sansone Massimo.

Ricco anche il programma delle altre formazioni dell’Unione:

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C – GIRONE 1 GIRONE G domenica 28.10.18 – ore 14.30

UNIONE RUGBY L’AQUILA-US ROMA RUGBY campo Centi Colella

CAMPIONATO ELITE UNDER 18 domenica 28.10.18 – ore 12:00

PRIMAVERA RUGBY ASD – UNIONE RUGBY L’AQUILA Campo G. ONESTI 2 VIA DEI CAMPI SPORTIVI, 48 ROMA RM

Campionato Territoriale Under 16 domenica 28.10.18 – ore 11

AVEZZANO RUGBY – UNIONE RUGBY L’AQUILA

RAGGRUPPAMENTI REGIONALI UNDER 14 1° FASE

27/10/2018 POL. L’AQUILA RUGBY – POL. PAGANICA RUGBY campo Centi Colella ore 16.00

27/10/2018 POL. L’AQUILA RUGBY – RUGBY SAMBUCETO 2008 campo Centi Colella (a seguire)

Rinviato invece per maltempo il raggruppamento UNDER 10 – UNDER 8 – UNDER 6 previsto domenica 28.10.18 ad Avezzano sul campo di Via dei Gladioli.