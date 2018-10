San Pietro a Coppito, splendida chiesa capoquarto aquilana, abbaglia nello splendore dei lavori post sisma.

L’occasione per molti di tornare a riammirare San Pietro – ancor più bella, se possibile, che nel pre sisma – è stata Cantieri Aperti, l’iniziativa all’interno della due giorni di Officina L’Aquila che ha visto la ricostruzione al centro di seminari, dibattiti e visite a cantieri cittadini.

Stupore ed emozione per quanti hanno visitato la chiesa, ricordando con affetto quell’ingresso dominato dai due leoni in pietra e la piazza con la fontana, teatro negli ultimi anni pre 2009 della movida universitaria.

San Pietro a Coppito: i lavori post sisma

La facciata della chiesa capoquarto era visibile da anni nella sua versione restaurata: via i ponteggi nel 2014, i lavori strutturali – complessi ed elaborati proprio per via degli ingenti danni patiti nel sisma – sono continuati in questi anni.

Diversi i meccanismi di collasso che si sono attuati nella chiesa: su tutti, il ribaltamento della facciata, il crollo dell’angolo a destra sempre della facciata, con espulsione di materiale, e il crollo della cella campanaria. Danni diffusi all’intero corpo di fabbrica sia nell’apparecchiatura strutturale che decorativa, con particolare concentrazione nella zona absidale.

Nell’aprile scorso sono tornate le campane, provenienti direttamente da Agnone. Una occasione eccezionale per riempire di gioia piazza San Pietro a Coppito, con il riposizionamento delle campane all’interno della torre campanaria ottagonale unica nel suo genere per tutti i centri storici d’Abruzzo.

San Pietro a Coppito: gli affreschi

Sono invece in fase di ultimazione i lavori di recupero dei preziosi affreschi all’interno della chiesa, ad opera della ditta Scimia Arte e Costruzioni: alcuni versavano in cattivo stato di conservazione.

“Gli interventi per il restauro strutturale hanno moltiplicato i rischi per la conservazione degli intonaci decorati perché comportavano operazioni invasive” sottolineano i tecnici della ditta.

“In primis è stata effettuata la rimozione manuale della malta cementizia che contornava gli affreschi con l’obiettivo di recuperare i limiti delle porzioni d’intonaco affrescato. Quest’ operazione è stata effettuata dai nostri restauratori utilizzando martello, micro scalpelli, bisturi e lama fissa. Successivamente sono stati effettuati dei bendaggi di protezione. Per risolvere il problema dei distacchi degli intonaci dal supporto murario causati dal sisma è stato effettuato un consolidamento di profondità. Infine è stato effettuato il consolidamento della pellicola pittorica con micro emulsioni”

E.F.

Si ringrazia l’assessore alla cultura Sabrina Di Cosimo per le immagini