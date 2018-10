Nba, big match con il Vasto Basket

Big match al PalaAngeli dove domenica alle 18 il Nuovo Basket Aquilano incontrerà il Vasto Basket.

Si aspetta il tutto esaurito al PalaAngeli per la sfida contro la corazzata Vasto Basket, tuttora imbattuta e costruita per la promozione, dopo essere arrivata fino alla finalissima dell’anno scorso contro il Chieti.

Un incontro che si annuncia spettacolare e che chiuderà un miniciclo terribile per il club aquilano, che ha la consapevolezza però di aver creato un roster in grado di lottare fino in fondo con chiunque e la certezza di veder crescere di gara in gara dal punto di vista tecnico e atletico un gruppo di ragazzi giovanissimi in campo sempre con orgoglio.

Il team di coach Stama proverà a sfruttare le sue caratteristiche di gioco, difesa aggressiva e attacco quanto più possibile in velocità, che sono la peculiarità da sempre delle formazioni della società di Roberto e Paolo Nardecchia che in settimana ha avuto un ulteriore riconoscimento alla propria attività giovanile, con la convocazione di ben 13 atleti e atlete Under 16, Under 15 e Under 14 del proprio Settore Giovanile (unici rappresentanti della provincia) agli allenamenti del Centro Tecnico Federale Abruzzese ed al Gran Galà dell’Umbria per rappresentative regionali, si tratta di Daniele Perrella, Paolo Belmaggio e Marco D’Ippolito (Under 16); Federico Mastropietro, Tommaso Santomaggio e Francesco Tuccella (Under 15); Emanuele Canossi, Alessandro Bologna e Luca Caldarelli (Under 14); Veronica Bellicoso, Judith Pasqualone, Arianna Ambrioso ed Alessia Cinque (Under 15-14 Femminile).