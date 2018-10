Città di L’Aquila, Di Francia: Grande gruppo

Di Claudia Giannone

Ai microfoni della stampa, nel post Genzano-Città di L’Aquila terminata 1-8

“Ormai siamo ad un punto cruciale del campionato, in cui avremo una serie di match fondamentali. L’importante è arrivare al meglio a quel momento. La nostra forza è la compattezza del gruppo. Siamo molto uniti. Abbiamo un attacco importante, come del resto tutti i reparti. Il goal subito? Forse c’è poca concentrazione sulle punizioni, anche con il Pizzoli è accaduto. Dobbiamo sempre rimanere concentrati, lavoreremo su questo. L’apporto dei tifosi è fondamentale, li ringraziamo per ciò che fanno per noi”.

Prosegue Piero Narducci, tecnico del Genzano.

“Stiamo trovando maggior compattezza per crescere nel corso del campionato. Contro L’Aquila è sempre difficile. In questo avvio di stagione siamo stati un po’ sfortunati, poteva andare diversamente. Lavoreremo per migliorare”.