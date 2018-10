Tasse da restituire, rivolta in vista

Tasse da restituire da parte delle imprese, si alza il tono della protesta.

Ad annunciare lo stato di agitazione è Confcommercio che, a seguito della riunione odierna convocata dal Presidente della Regione Lolli, ha indetto lo stato di mobilitazione delle categorie del commercio, del turismo e dei servizi.

Si avvicina la scadenza della proroga per il pagamento delle tasse e ancora non si sa nulla, denunciano gli imprenditori, che hanno sottoscritto unitariamente, al termine della riunione, un documento in cui chiedono attenzione al Governo nazionale.

Non solo tasse, diversi i problemi sollevati: fra questi, l’assenza di un interlocutore con il quale confrontarsi sul tema ricostruzione, ovvero un Sottosegretario, l’assenza di fondi per il comune dell’Aquila e per gli altri del cratere.

Ma soprattutto la questione legata a USRC e USRA – con Fabrizi che detiene la direzione di entrambi ad interim – e il rischio che gli uffici possano bloccarsi.

“Siamo all’anno zero”, tuona Lolli, che rimarca come, insieme al sindaco dell’Aquila e al rappresentante dei Comuni del cratere, avessero chiesto un incontro al Governo, finora non accordato.

Da qui, la proposta di alzare il tono della protesta arrivando, se necessario, a chiamare alla mobilitazione la comunità.

Il documento unitario inviato al Governo

La ricostruzione del cratere sismico aquilano è sul punto di bloccarsi.

Da 4 mesi non abbiamo un referente istituzionale come invece è sempre accaduto in questi nove anni che ci separano dal sisma. Il responsabile della Struttura Tecnica di Missione, da tempo scaduto, è stato prorogato di mese in mese e il prossimo 30 ottobre scadrà definitivamente. Anche i due Titolari degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USRA e USRC) sono da tempo scaduti, e si è in attesa che vengano sostituiti secondo le procedure di legge: le norme prevedono la nomina di due Commissioni che non possono operare perché i membri di competenza della Regione, del Comune dell’Aquila e dei Comuni del cratere sono stati da tempo nominati, mentre mancano ancora i componenti designati dal Governo.

Nel frattempo i due Uffici sono condotti ad interim dal dott. Raniero Fabrizi che, per l’incarico di Titolare della ricostruzione del cratere (USRC), scadrà il 30 ottobre e quindi non ci sarà più nessuno in grado di firmare i provvedimenti.

Ovviamente ci sono molti altri gravi problemi: dalla questione delle tasse, ai bilanci comunali, alla soluzione del problema del personale. Ma la proroga dei responsabili degli Uffici e uno stabile assetto della governance hanno l’urgenza e la priorità assoluta.

Oltre un mese fa, con una nota congiunta a firma del Presidente della Regione, del Sindaco dell’Aquila e del rappresentante dei Comuni del cratere, avevamo chiesto un incontro al Governo. Non avendo finora ricevuto alcuna risposta, all’unanimità delle rappresentanze istituzionali e del partenariato dello organizzazioni economiche e sociali che sottoscrivono questa lettera, rinnoviamo con assoluta fermezza ed estrema urgenza la richiesta di essere ascoltati. E ci vediamo costretti, qualora le nostre richieste restassero ulteriormente inevase, a chiamare alla mobilitazione la nostra comunità.