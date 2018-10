Ciao Tiziana, L’Aquila in lutto

L’Aquila in lutto per la morte di una giovanissima mamma, Tiziana Merola.

Tiziana aveva solo 37 anni ed ha lottato fino alla fine contro un male incurabile.

Mamma di due splendide bimbe, era molto conosciuta in città perché aveva lavorato in diversi esercizi commerciali tra i quali il supermercato Carrefour, come cassiera.

Appassionata del ballo, energica, solare: così gli amici e i parenti la ricordano in un momento di dolore così grande.

Le più sentite condoglianze alla sua famiglia dalla redazione de Il Capoluogo