Movieplex, i film dal 25 ottobre

Dal 25 ottobre al Movieplex di L’Aquila cambia il palinsesto cinematografico dando spazio a 4 nuove proiezioni.

7 Sconosciuti a El Royale

In 7 Sconosciuti a El Royale, sette estranei, ognuno con un segreto da nascondere, si incontrano in un inquietante hotel in rovina, al confine tra la Califonia e il Nevada. Nel corso di un’unica notte, avranno la loro chance di redenzione, prima che si scateni l’inferno. (VM 14)

Halloween

Halloween segna il ritorno di Jamie Lee Curtis. L’attrice riprende l’iconico ruolo di Laurie Strode che giunge allo scontro finale con Michael Myers, l’uomo mascherato che le ha dato la caccia da quando era sfuggita per un soffio alla carneficina della notte di Halloween avvenuta quattro decenni prima. (VM 14)

Uno di famiglia

Un insegnante di dizione salva la vita a un suo allievo che si scopre essere il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese … che ora è in debito con lui. Diventerà così Uno di Famiglia.

Baffo & Biscotto

Biscotto è un castoro molto preciso e abitudinario. Fa esercizi ogni mattina, lavora nel suo giardino e prepara pane e miele per gli abitanti del bosco. La sua vita, però, cambia totalmente quando Baffo, un dinamico gatto, si trasferisce a vivere con lui!