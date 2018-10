Abruzzo Horror, torna il festival a L’Aquila

Torna l’Horror Festival a L’Aquila, dal 31 ottobre streghe, zombie e vampiri per le strade del Capoluogo

Per il quarto anno consecutivo, dal 31 ottobre al 4 novembre, il centro storico dell’Aquila si popolerà di streghe, zombie e vampiri in occasione dell’Abruzzo Horror festival. Il programma dell’evento, che nelle precedenti edizioni prendeva il nome di L’aquila Horror Film Festival, è stato presentato ieri sera preso la multisala Moviplex in una conferenza a cui ha fatto seguito la proiezione del film Halloween in anteprima nazionale.

nella foto Marcello Di Giacomo, presidente Aquila Young e l’Assessore Sabrina Di Cosimo

Dopo tre anni, il Festival Horror si allarga apre all’Abruzzo

«Dopo tre anni di attività siamo finalmente riusciti a coinvolgere nelle nostre iniziative anche altre realtà abruzzesi oltre a quelle aquilane, per questo abbiamo deciso di cambiare il nome dell’evento che, ricordo, non si esaurisce nei cinque giorni di attività che presentiamo questa sera ma proseguirà a maggio con appuntamenti organizzati in tutta la regione. – ha dichiarato Marcello Di Giacomo, presidente dell’Aquila Young, associazione promotrice dell’iniziativa – L’iniziativa consiste in

una serie di rassegne cinematografiche a cui faranno da cornice molti altri eventi collaterali, tutti a tema horror. Il programma completo, può essere scaricato dalla nostra pagina facebook o dal sito dell’evento tramite un qr code”.

Anche l’assessore alla cultura Sabrina Di Cosimo ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno dimostrato dai ragazzi dell’Aquila Young: “Alla base della rinascita di una città vi sono tanti elementi e tra questi non può mancare la creatività dei cittadini. Oggi parliamo di Abruzzo Horror Festival ma non dobbiamo dimenticare che questa iniziativa è nata all’Aquila e deve la propria risonanza internazionale, dal momento che ospita una serie di pellicole provenienti da tutto il mondo, all’impegno costante di associazioni come L’Aquila Young che promuovendo eventi di questo genere promuovono il nome della città stessa”.

La manifestazione avrà inizio nel pomeriggio del 31 ottobre, in corrispondenza con la festività di Halloween, con l’illuminazione della Fontana Luminosa di un suggestivo rosso sangue. Di seguito è riportato l’intero programma che abbraccia tutto il centro storico pur avendo come punto di riferimento il Palazzetto Dei Nobili, dove si terranno le rassegne cinematografiche e gli altri eventi principali.»

Il programma

– Mercoledì 31 ottobre

o ore 17:30, Palazzetto dei Nobili

Cerimonia di apertura e proiezione dei cortometraggi in corso

Apertura horror village e stand tematici

o Escape room, per info e prenotazioni 3898258638

o Ore 21:30, centro storico

o Halloween Parade

o Ore 24:00, centro storico

o Halloween Party, località top secret

– Giovedì 1 novembre



o Ore 17:00, Palazzetto dei Nobili

o Apertura horror village e stand tematici

o Proiezioni dei cortometraggi in corso

o Escape room, per info e prenotazioni 3898258638

o Ore 21:00, Palazzetto dei Nobili

o Proiezione del film Terror Take Away

– Venerdì 2 novembre



o Ore 17:00, Palazzetto dei Nobili

o Apertura horror village e stand tematici

o Proiezione dei cortometraggi in corso

o Escape room, per info e prenotazioni 3898258638

o

– Sabato 3 novembre



o Ore 17:00, Auditorium del Parco

o La storia di un mago straordinario con Luca Lombardo

o Ore 17:00, Palazzetto dei Nobili

o Apertura horror village e stand tematici

o Proiezione cortometraggi in corso

o Escape room, per info e prenotazioni 3898258638

o Ore 18:00 Palazzetto dei Nobili

o Workshop L’horror classico, a cura di Piercesare Stagni

o Ore 21:30, palazzetto dei Nobili

o Notte horror: anteprima nazionale del film in concorso Doggo e the shotgun choir con la presenza del regista Paolo Treviso

o Ore 22:00, centro storico

o Live game: zombie vs humans

o Ore 23:00, Palazzetto dei Nnobili

o Proiezione del film Cannibal holocaust a cura di Piercesare Stagni

– Domenica 4 novembre

o Ore 16:00, 17:00, 18:00, cimitero monumentale

o Passeggiata al cimitero con Andrea De Petris

o Ore 15:00, Palazzetto dei Nobili

o Proiezione del film Ultimo mondo cannibale a cura di Piercesare Stagni

o Ore 17:00, Palazzetto dei Nobili

o Apertura horror village e stand tematici

o Escape room, per info e prenotazioni 3898258638

o Les versets maudit, a cura della Compagnia Dei Poeti dell’Aquila

o Ore 19:30, Palazzetto dei Nobili

o Premiazione della pellicola vincitrice con Ruggero Deodato

o Proiezione del film Ballads in blood a cura di Piercesare Stagni

o Ore 20:30, Public Enemy

o Cena con delitto, per info e prenotazioni 3773078441

Eventi collaterali

Domenica 28 ottobre

Ore 16:00, La Truccheria L’Aquila, Via Garibaldi

Workshop effetti speciali Halloween, info e prenotazioni 392 3547079