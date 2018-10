Biondi sulla Asl, preoccupa la carenza di personale

Sanità: Sindaco Biondi, “Carenza personale Asl1 preoccupante”

«La carenza di personale della Asl in provincia dell’Aquila ha assunto contorni preoccupanti, desta apprensione e impone un deciso cambio di rotta per non compromettere l’erogazione di servizi essenziali per la popolazione e la tutela di un diritto garantito dalla Costituzione, quello alla salute ”. A dichiararlo è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “Il grido d’allarme lanciato nei giorni scorsi da tutte le sigle sindacali non può cadere nel vuoto, la loro preoccupazione è condivisa da questa amministrazione e dalla comunità aquilana. – spiega il sindaco – Solo qualche mese fa, all’indomani dell’approvazione dell’atto aziendale, l’assessore regionale alla Sanità Sivlio Paolucci aveva annunciato un piano di assunzioni per l’Azienda sanitaria numero 1. Oggi, invece, si viene a sapere che le somme stanziate per mantenere quelle promesse saranno in gran parte utilizzate per coprire i rinnovi contrattuali. In assenza di provvedimenti correttivi urgenti vi sarà un peggioramento delle condizioni lavorative per i dipendenti attualmente in servizio e dell’offerta sanitaria per gli utenti”. “I cittadini, non solo quelli aquilani, hanno bisogno di garanzie per un sistema sanitario ospedaliero efficiente al pari di tutti gli altri abruzzesi – conclude il sindaco – A tal proposito ho scritto una lettera, inviata anche in Regione, con cui chiedo che venga fissato un termine entro il quale la commissione per la funzionalizzazione tra i presidi ospedalieri dell’Aquila e Teramo concluda i suoi lavori e si proceda, finalmente, alla istituzione di un Dea di secondo livello anche a servizio delle aree interne»