Open day Canoni e utenze a piazza Duomo

“Open day” Canoni e utenze Progetto Case, ufficio aperto sabato 27 ottobre a piazza Duomo.

Secondo appuntamento del progetto “Incontri fuori dal Comune”

“Open Day” per il servizio Riscossione canoni ed utenze Progetto Case del Comune dell’Aquila, che sarà operativo a piazza Duomo sabato 27 ottobre, dalle 10 alle 14.

Lo ricorda l’assessore all’Equità tributaria, Annalisa Di Stefano.

I dipendenti del servizio saranno a disposizione dei cittadini che vorranno chiedere informazioni sulla loro posizione o notizie in generale riguardanti le bollette delle utenze e dei canoni degli alloggi Case.

«Si tratta del secondo appuntamento del progetto ‘Incontri fuori dal Comune’ – ha spiegato l’assessore – dopo quello di metà giugno sui tributi, che ha riscosso molto interesse da parte dei contribuenti. Abbiamo scelto questo periodo visto che, dopo la delibera recentemente approvata dalla Giunta comunale, è ripresa l’emissione delle bollette sui consumi ed è stato pianificato il recupero dell’arretrato. Gli assegnatari di appartamenti nel Progetto Case potranno dunque chiedere informazioni e per questo, come ho già detto in altre occasioni, saremo noi ad andare incontro alla gente.»