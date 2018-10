Kiwanis, raccolta giocattoli all’Aquilone

“One- Day: per ricordare l’impegno quotidiano dei Kiwaniani”.

Sabato 27 ottobre, si celebra la giornata mondiale “One-Day”, promossa dal Kiwanis Distretto Italia San Marino, giornata dedicata a far conoscere l’impegno quotidiano che tutti gli Associati Kiwaniani dedicano ai bambini più sfortunati del mondo con la consapevolezza che anche una sola ora dedicata o piccoli gesti, possono cambiare la vita ed il mondo.

Per il service “ONE-DAY” il Club L’Aquila ha inteso promuovere, con inizio alle ore 15:00 del 28 ottobre, presso il Centro Commerciale “L’Aquilone”, una raccolta di giocattoli nuovi ed usati che saranno consegnati alla Croce Rossa Italiana per la successiva consegna ai bambini meno abbienti.

Il Presidente del Kiwanis Club L’Aquila, Ernesta Di Luzio, ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento, e ringrazia, altresì, tutti coloro che, con la loro generosità, renderanno possibile la buona riuscita del service, preannunciando che seguiranno altre iniziative volte a realizzare la mission del Club: “Serving the Children of the world” (Assistiamo i bambini del Mondo).