Jujitsu, arriva il campione Medves

L’atleta Argento Europeo Matteo Medves ospite della Jujitsu Academy L’Aquila

Il judoka Matteo Medves, classe 1994, del Gruppo Sportivo Fiamme Oro di Roma sarà ospite il prossimo giovedì 25 ottobre nel consueto allenamento del Judo Team dell’Accademia aquilana, presso la palestra Attiva. Il giovane atleta ha vinto quest’anno la medaglia d’argento ai Campionati Europei di judo, oltre ad aver vinto il titolo italiano appena lo scorso anno.

“Dopo la presenza dell’olimpionica Forciniti presso la nostra palestra – afferma al Capoluogo.it il Presidente Mosè Lamolinara – un altro appuntamento straordinario per il nostro club che sta crescendo ogni anno di più, contiamo più di 80 iscritti per la stagione 2018/2019, cerchiamo di dare sempre il meglio ai nostri atleti e Matteo Medves oggi è uno dei migliori judoka in campo internazionale, un allenamento insieme a lui sarà sicuramente un’occasione preziosissima per i nostri atleti“

La Jujitsu Academy è senza dubbio un riferimento territoriale per gli appassionati di judo, lo confermano i primi risultati della stagione con tre medaglie conquistate nel XX Trofeo Internazionale di judo Città dell’Aquila: la medaglia di bronzo vinta da Giampaolo Petrollini nella categoria cinture nere fino a 60 kg, seguita dal bronzo di Claudia Ioannucci nella categoria 57 kg nel medesimo trofeo e dal bronzo del giovanissimo Mateo Golaj che ha soli 12 anni. “I giovanissimi rappresentano una risorsa fondamentale per questa associazione sportiva e per tutto lo sport aquilano ed abruzzese, noi come sempre abbiamo come priorità quella di seguirli con la massima attenzione e di valorizzarli nella loro crescita sportiva” conclude il Presidente.

nella foto Petrollini sul podio