Foresta modello, Media Valle Aterno si candida

Sabato 27 ottobre il presidente della Cominutà del Parco Sirente Velino e sindaco di Fagnano, Francesco D’Amore, presenterà la candidatura della Media Valle Aterno come area pilota del progetto “Foresta modello”.

Si terrà sabato 27 ottobre la serie di incontri previsti tra Rocca di Mezzo e Fontecchio per l’adesione della Regione Abruzzo alla Rete internazionale Foresta modello. Alla presenza dei sindaci della Valle, Francesco D’Amore – in qualità di presidente della Comunità del Parco Sirente Velino, candiderà la Media Valle Aterno come area pilota del progetto.

Nella mattinata di sabato, a Rocca di Mezzo la firma del protocollo d’intesa alla presenza degli assessori regionali Lorenzo Berardinetti e Dino Pepe e a seguire la presentazione della candidatura della Media Valle dell’Aterno da parte del sindaco di Fagnano, Francesco D’Amore.

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno a Fontecchio, presso l’ex Convento di San Francesco, con una tavola rotonda dal tema “Una foresta modello per la Valle dell’Aterno: parlano i protagonisti”.