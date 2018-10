Fontana Luminosa, a piedi contro sosta vietata

Si è discusso questa mattina, durante una riunione della II Commissione Consiliare, della proposta del Consigliere Jr Silveri di pedonalizzare la zona della Fontana Luminosa. Una proposta che fa discutere.

Si tratta di una proposta di pedonalizzazione temporanea, verosimilmente 30 giorni, della zona tra la Fontana Luminosa e l’ingresso del Corso. Durante la commissione c’è stato un vero e proprio dibattito sull’opportunità di tale iniziativa, e, nonostante qualcuno abbia fatto notare che questa sia ancora solo un’idea e non un atto da votare, l’intera commissione si è trovata d’accordo nel constatare come quell’area sia di fatto preda di un “parcheggio selvaggio” che non dona certo il giusto omaggio alla nuova ristrutturazione dell’interno ingresso del Centro Storico.

Pedonalizzazione Fontana Luminosa, il percorso è solo all’inizio.

Tra un complessivo interesse della commissione, spuntano però i dubbi sull’opportunità di questa scelta. Se è vero che la zona è, ad oggi, pesantemente aggredita dal traffico e dai parcheggi sregolati, comunque allo stesso modo potrebbe crearsi un nuovo disagio con l’abolimento di questi parcheggi e l’istituzione di una zona pedonale che chiuderebbe di fatto il passaggio ai mezzi pesanti della ricostruzione.