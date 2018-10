Psoriasi, visite gratuite a L’Aquila

Giornata mondiale dell psoriasi, controlli gratuiti all’ospedale San Salvatore, nell’ambulatorio di dermatologia generale e oncologica, edificio L2, piano terra.

Visite (gratuite) e informazioni sulla psoriasi, all’ospedale di L’Aquila, sabato 27 ottobre, dalle ore 9 alle 13, all’interno degli ambulatori di dermatologia generale ed oncologica (edificio L 2, piano terra). Ai controlli si potrà accedere recandosi direttamente in ambulatorio, senza prenotazione telefonica né impegnativa, nell’ambito della giornata mondiale promossa dalla Adipso (Associazione per la difesa degli psoriaci), a cui aderiranno i principali reparti italiani di dermatologia. In Abruzzo, secondo le stime recenti, le persone affette dalla malattia, che consiste in una patologia cronica della pelle, sono circa 50.000, di cui 12.000 nella sola provincia di L’Aquila.

L’incidenza della patologia in Italia è del 3% (con oltre 2 milioni e mezzo di casi) ma in Abruzzo e lievemente superiore al dato nazionale. La psoriasi deriva da una predisposizione genetica alla quale si aggiungono fattori come stress, traumi e infezioni che possono scatenarla o accelerarla. La patologia porta alla formazione di placche eritematose e squamose, non contagiose, che si localizzano generalmente in gomiti, ginocchia e cuoio capelluto e che, nelle forme più gravi, possono interessare l’intera superficie cutanea. La malattia incide in modo molto negativo sulla vita dei pazienti, condizionandone rapporti interpersonali (per via dell’imbarazzo), al lavoro ( per le assenze ripetute) e in campo sociale.

Nonostante i progressi compiuti, gli studi dimostrano che la consapevolezza della malattia resta molto bassa e che i pazienti sono poco soddisfatti dei risultati delle terapie. Il servizio di dermatologia generale ed oncologica dell’ospedale San Salvatore (0862 368519), diretto dalla prof.ssa Maria Concetta Fargnoli, è da anni in prima fila nella cura e nella prevenzione della psoriasi tramite l’attività di un ambulatorio dedicato che assicura circa 2.000 visite l’anno. Il servizio si avvale di numerose collaborazioni multidisciplinari, a cominciare dalla reumatologia, dispone di tutti i farmaci di ultima generazione e ha in corso sperimentazioni finalizzate all’impiego di nuove terapie. Sabato 27 ottobre, in occasione dei controlli, all’Aquila sarà possibile chiedere tutte le informazioni sulla malattia che riguarda in larga misura gli adulti ma che può colpire a tutte le età. Una preziosa occasione per conoscere tutte le opportunità di prevenzione e cura, anche in considerazione del fatto che la psoriasi costituisce fattore di rischio per altre malattie quali ipertensione, patologie cardiovascolari, diabete, depressione e altre malattie immunologiche. Ampliare la conoscenza della psoriasi, quindi, significa avere possibilità di rivolgersi ai centri specializzati e farsi assistere al meglio.