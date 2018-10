A Pettino, sotto al viadotto dell’a24, degrado e bivacchi, con ragazzi di colore che hanno preso l’abitudine di riunirvisi la notte.

Lo segnalano a Il Capoluogo diversi lettori che sottolineano come nella zona regni ormai il più totale degrado.

“All’inizio hanno sganciato la rete di protezione del pilone per entrare di nascosto: i residenti se ne sono accorti e l’hanno riagganciata. La rete è stata poi rotta definitivamente e ora la notte gozzovigliano lasciando bottiglie di birra vuote e preservativi”

La strada su cui insiste il pilone è una strada bianca privata che costeggia la SS80. Non è asfaltata per metà, ma è a servizio di 3 o 4 villette e sfocia su via Peltuinum, contrada Romani.

I residenti hanno segnalato a Il Capoluogo la situazione manifestando molta preoccupazione per questa situazione.

