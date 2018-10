Paganica vittorioso, squadra con personalità

Bottino pieno del Paganica Rugby con l’Arechi, vittoria schiacciante per 47 a 22.

Il Paganica parte in quinta e nei primi dieci minuti va subito in meta con ritmi alti ed azioni efficaci. I rossoneri continuano ad avere in mano le redini del gioco e, pur subendo una meta da touche, chiudono il primo tempo 26 a 7. Il secondo tempo inizia con un Paganica un po’ distratto e l’Arechi ne approfitta realizzando la seconda meta portandosi sul 26 a 14. I ragazzi del coach Rotellini a questo punto riordinano le idee e riprendono in mano la situazione. Nonostante qualche errore di troppo in fase di finalizzazione riescono a chiudere l’incontro fissando il punteggio sul 47 a 21. Ottima la prestazione degli avanti in mischia chiusa, ma non si può dire lo stesso della difesa dai drive da touche.

Soddisfatto l’head coach Rotellini che dichiara al Capoluogo.it: «Ho visto la squadra scendere in campo con la voglia e la personalità giusta per imporre il proprio gioco. Questo avevo chiesto e i ragazzi hanno risposto in pieno. Ci sono stati degli errori che non hanno permesso di allargare ancora di più la forbice del punteggio. I miei ragazzi sono consapevoli di ciò che dobbiamo migliorare. Lavoreremo in settimana per affrontare al meglio la difficile partita di domenica prossima con il Frascati.»