Autostrade, salvi i fondi del Masterplan Abruzzo

Salvi i fondi del Masterplan Abruzzo: per la messa in sicurezza delle autostrade non verranno utilizzati i fondi del Masterplan

Un emendamento al dl Genova prevede la cancellazione delle parole Lazio e Abruzzo.

Lo ha annunciato il ministro per il Sud Barbara Lezzi al presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, come ha riferito lo stesso Lolli in una conferenza stampa a Pescara.

“Ringrazio il ministro Lezzi che ci ha offerto un’interlocuzione di qualità su base documentale, guardando gli atti. Hanno riconosciuto l’errore”

ha detto Lolli.

La questione riguarda i 200 milioni di euro per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 Masterplan Abruzzo, già impegnate.

Giorni infuocati, quelli della scorsa settimana, in cui amministratori e territori denunciarono come un furto la decisione scritta, nera su bianco, nel decreto Genova. Il passo indietro tanto richiesto è arrivato in giornata.

“Dai dati si evince che dei fondi Fsc (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) relativi al Masterplan per l’Abruzzo sono state ammesse, fino al 31 agosto scorso, spese per 536 milioni su una dotazione totale di 753, sulle quali sono stati registrati impegni pari a 79 milioni di euro. Di contro invece degli 11 miliardi e mezzo di fondi Fsc di competenza statale, ad oggi gli impegni sono pari a zero euro. Di qui la conclusione più ovvia e logica: che la messa in sicurezza delle autostrade venga sostenuta con questa linea di finanziamento, senza togliere risorse di cassa ai programmi della Regione Abruzzo relativi a interventi sul territorio“.