Città di L’Aquila: 8-0 alla Virtus Pratola

Ancora una goleada per il Città di L’Aquila di mister Roberto Cappellacci: 8-0 rifilato alla Virtus Pratola, senza troppo da commentare al di là delle reti segnate. Nuovo arrivo in casa L’Aquila: parte titolare Pasquale Maisto, che subito si fa riconoscere. Tre goal, di cui una spettacolare rovesciata, e un assist per lui.

7′ minuto, Pizzola per Carosone che in diagonale sfiora il palo. Cinque minuti dopo, colpo di testa di Zazzara che termina alto sopra la traversa. Ma la rete per il Città di L’Aquila non tarda ad arrivare: Pizzola verso la porta, Sabatinelli ci mette lo zampino e segna uno sfortunato autogol che porta in vantaggio i rossoblù.

I padroni di casa aprono, dunque, le danze. Tre minuti e arriva il raddoppio: tiro respinto di Carosone, palla di nuovo sui suoi piedi e servizio perfetto per Maisto che di testa mette in porta. 24′, Maisto ancora protagonista, questa volta nell’assist per Zazzara, che centra la porta e pone la propria firma al match. Trascorrono ancora tredici minuti e arriva il 4-0: goal in diagonale di Catalli che blocca il risultato prima della fine del primo tempo.

3′ minuto della ripresa, Carosone di testa rincara la dose. La partita è ormai chiusa. Proseguono, però, i goal: 6-0 al 12′ con Pizzola che facilmente imbuca, su assist di Ndiaye. La miglior rete della giornata, però, arriva al 33′ con la rovesciata di Maisto. E il neo arrivato in casa rossoblù non si accontenta mai: 8-0 al 44’. Termina il match, ora testa al Genzano, nell’anticipo di sabato 27 ottobre al Comunale di Scoppito.



CITTÀ DI L’AQUILA: Cattafesta, Campagna (39′ st Santarelli), Ndiaye (31′ st Rovo), Silvestri, Morra, Di Francia, Pizzola (31′ st Irti), Zazzara (19′ st Angelozzi), Carosone (19′ st Baraldi), Catalli, Maisto. A disp.: Tursini. Mohammed, Santarelli, Rovo, Lolli, Sebastiani, Angelozzi, Baraldi, Irti. All. Roberto Cappellacci.

VIRTUS PRATOLA: Serafini, Sabatinelli, De Bernardinis (18′ pt Rizio, 9′ st Di Cesare), Cotognini, Lucci, Di Benedetto, Iannarelli, Pallozzi, Caracci, Luzzi (29′ st Di Simone), Sciaravalle. A disp.: Scelli. All. Pietro Cardilli.

ARBITRO: Cristian Di Renzo (Avezzano).

AMMONITI: Ndiaye.