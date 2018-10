Calcio, Maisto: “L’Aquila si sceglie e basta”

Interviste post Città di L’Aquila-Virtus Pratola, terminata 8-0: in sala stampa mister Roberto Cappellacci.

“Oggi abbiamo fatto bene. Loro hanno cominciato a perdere pezzi dall’inizio, non era facile continuare a giocare. Dovremmo avere ritmi un po’ più alti, ma è difficile con questi risultati stare a puntualizzare. Con il Tagliacozzo non ero particolarmente contento dell’atteggiamento, oggi è andata meglio”.

Ai microfoni della stampa anche il protagonista del match, Pasquale Maisto.

“È stato un bell’esordio, con una vittoria come questa è sempre meglio. Ho trovato un gruppo fantastico, molto compatto. L’Aquila non merita queste categorie. Ho scelto questa squadra perché L’Aquila si sceglie e basta”.

Prosegue Pietro Cardilli, tecnico della Virtus Pratola.

“Quello di Sabatinelli è l’ultimo di dieci infortuni che abbiamo avuto finora. Speriamo che il ragazzo stia meglio, ma sembra preoccupante. Speriamo che il ginocchio non sia rotto. Il nostro obiettivo è valorizzare i giovani, ma la società si sta muovendo per evitare che la stagione di quest’anno sia come quella dello scorso”.