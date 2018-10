Ricordo di Colaiuda, uno dei nove Martiri

Tornimparte ricorda Francesco Colaiuda, uno dei nove Martiri Aquilani.

Il prossimo 21 ottobre, alle ore 17, presso il centro culturale ANCeSCAO a Villagrande, Tornimparte renderà omaggio a Francesco Colaiuda, ucciso dai nazifascisti il 23 settembre del 1943 durante la strage passata alla storia sotto il nome di ‘Eccidio dei IX martiri’.

L’evento è stato organizzato dalla Consulta Giovanile di Tornimparte, che dimostra una volta di più, un’attenzione ai temi culturali ed una sensibilità sociale fuori dal comune; i giovani di oggi che ricordano i loro coetanei di allora per non dimenticarne il sacrificio e farne, anzi, tesoro per costruire un Paese più equo e più giusto.

La serata si articolerà sugli interventi di

Giacomo Carnicelli (Sindaco del Comune di Tornimparte)

Martina Gigante (Presidente della Consulta Giovanile di Tornimparte)

David Adacher (Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea)

Maria Urbani (docente del Liceo Artistico ‘F. Muzi’)

William Giordano (Segretario della sezione aquilana dell’ANPI)

Verrà, inoltre, allestita una mostra con i lavori che gli studenti del Liceo Artistico “F. Muzi” hanno dedicato ai Nove Martiri Aquilani