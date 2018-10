Tempo stabile nelle prossime ore ma atteso peggioramento da domenica pomeriggio-sera.

Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato a causa dello spostamento di una vasta area di instabilità verso le Baleari e, di conseguenza, nelle prossime ore, anche sulla nostra regione splenderà il sole, anche se non mancheranno occasionali annuvolamenti, foschie dense e occasionali banchi di nebbia durante le ore serali, notturne e al primo mattino, specie nelle valli interne dell’Aquilano ma, occasionalmente, sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici mostrano, tuttavia, l’arrivo di un nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa centro-settentrionale che, dal pomeriggio di domenica, raggiungerà le nostre regioni adriatiche, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione, dove sono attesi rovesci, possibili temporali, venti settentrionali in rinforzo e temperature in sensibile diminuzione. Il maltempo proseguirà anche nella giornata di lunedì e ci sarà spazio a rovesci diffusi, localmente intensi e a carattere temporalesco, venti di bora in rinforzo, specie sul settore centro-orientale e lungo la fascia costiera, mentre sui nostri rilievi tornerà a cadere la neve al disopra dei 1500 metri, a causa della generale diminuzione delle temperature prevista. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dalla mattinata di martedì, tuttavia le temperature si manterranno al disotto delle medie stagionali.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, mentre durante le ore serali, notturne e al primo mattino saranno possibili foschie dense e occasionali banchi di nebbia, specie nell’Aquilano, sulla Marsica e, localmente sulle zone collinari prossime alla costa. Anche la giornata di domenica inizierà all’insegna del bel tempo, tuttavia dal pomeriggio assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità e ad un peggioramento delle condizioni atmosferiche che si concretizzerà dal tardo pomeriggio e in serata con rovesci diffusi, possibilità di temporali accompagnati da forti raffiche di vento, specie sul settore centro-orientale della nostra regione.

Temperature: In lieve diminuzione nei valori minimi, in lieve aumento nei valori massimi diurni.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera, occidentali altrove.

Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in lieve aumento durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)