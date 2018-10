CENTRO SOCIALE ANZIANI

Festa dei Nonni a Preturo

Il Centro Sociale Anziani di Preturo, in collaborazione con l'AIDA, ha organizzato la Festa dei Nonni 2018. L'evento si terrà domenica 21 ottobre alle ore 18:00 presso la sede del Centro Sociale Anziani in via Vittorio De Sica a Cese di Preturo.