Abruzzo, Forbes sceglie tre località da sogno

Ancora una volta Forbes, la prestigiosa rivista statunitense di economia, raccomanda di trascorrere le vacanze nel Bel Paese e promuove a pieni voti l’Abruzzo.

Tre le località in provincia di L’Aquila: Roccaraso, Rocca Pia e Pescocostanzo.

In un articolo pubblicato su Come Forbes.com, oltre alle principali città come Roma, Venezia e Firenze gli esperti di viaggi in Italia Philip Curnow, fondatore di Delicious Italy; Barbara Lessona, proprietaria della Concierge Concierge; Brandon Shaw, co-proprietario di The Roman Guy hanno espresso le loro raccomandazioni.

Hanno consigliato l’Abruzzo, in particolare le località di Roccaraso, Rocca Pia e Pescocostanzo, definito uno dei borghi più belli d’Italia.

«È un segnale eccellente in vista della stagione sciistica e oggettivamente un’autorevole promozione internazionale che ci ripaga del lavoro che stiamo svolgendo senza un attimo di respiro – ha commentato il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato -. Dopo le due nuove cabinovie e il sistema d’innevamento programmato più grande d’Italia, chi verrà a Roccaraso troverà tante altre novità non solo sulle piste, ma anche nel cuore del paese” aggiunge, annunciando a breve l’inaugurazione del nuovo auditorium e i lavori in corso al palaghiaccio Bolino per ridurre le barriere architettoniche.»

«Da Forbes è arrivato un riconoscimento all’intero territorio, Rocca Pia e Pescocostanzo tra i borghi più belli, una nota molto positiva che fa bene al nostro turismo e deve incoraggiarci a marciare tutti insieme». ha concluso soddisfatto Di Donato.