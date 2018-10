Via Sallustio, chiusura parziale fino al 28.

Per consentire la demolizione di un edificio sito nel centro storico cittadino, si è reso necessario procedere alla chiusura del tratto di via Sallustio compreso tra via Camponeschi e via dell’Annunziata.

La chiusura permarrà fino a domenica 28 ottobre e comporterà una parziale e temporanea modifica della viabilità nella zona:

a) interdizione di via Sallustio a salire all’altezza di via Sassa, con conseguente inversione di marcia all’altezza di piazza Fontesecco;

b) interdizione di via Sallustio a scendere all’altezza di via Camponeschi. In questo caso, i veicoli provenienti da corso Principe Umberto e piazza Palazzo, giunti in fondo a via Camponeschi dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra e uscire dal centro percorrendo in successione via Sallustio (a salire), corso Vittorio Emanuele, via San Bernardino, via Signorini Corsi e via Zara;

c) Inversione del senso di marcia in via san Bernardino, con direzione piazza San Bernardino; ne consegue che nel periodo indicato l’accesso alla zona di piazza Palazzo potrà avvenire unicamente da corso Federico II.