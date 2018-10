Verdeaqua, nessun titolo giuridico per proseguire.

«Ritengo sia opportuna una corretta e non strumentale conoscenza dell’attuale situazione del Centro Sportivo Verdeaqua alla luce delle varie esercitazioni redazionali di questi giorni sull’argomento che, purtroppo, in maniera dolorosa per la Coop. Verdeaqua ed i suoi lavoratori e la Comunità tutta, è chiusa a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5873 dell’11 ottobre 2018.»

«Ad oggi Verdeaqua non ha alcun titolo giuridico per la prosecuzione dell’attività.»

«L’incontro tenutosi stamane alle ore 12,00, in risposta alla nostra comunicazione n. 648 dell’11 ottobre è stato inutile, perché da parte dell’Amministrazione Comunale, assente l’assessore Piccinini e/o altro esponente politico, non è stata presentata alla Cooperativa alcuna ipotesi di gestione provvisoria.»

«È stata appena trasmessa una nota da parte nostra al Comune per evidenziare quella che è la reale situazione, da considerare ai fini dell’eventuale prossimo incontro finalizzato ad individuare possibili ipotesi di gestione provvisoria, che non contemplino alcun onere per la Soc.Coop. Verdeaqua, ma consentano di salvaguardare l’occupazione e la valenza sociale del Centro Sportivo.»

NOTA INVIATA AL COMUNE