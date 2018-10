Treni in ritardo, interventi sui binari

Da giorni i treni della linea L’Aquila Sulmona subiscono ritardi.

Come ripete la voce guida nel treno, ci sono dei guasti all’infrastruttura. Interventi sui binari, dunque, che provocano rallentamenti ai treni.

Su una linea che vede una tratta durare un’ora circa, spesso i ritardi sono nell’ordine di una decina di minuti. Quanto basta, però, per mettere in crisi pendolari e studenti che, ormai, non fanno più affidamento agli orari dei tabelloni.