Guernica club, arriva er Cipolla

Serata speciale al Guernica club di Pizzoli, ospite d’eccezione er Cipolla, al secolo Enzo Salvi.

Dopo la grande serata di apertura della stagione 2018-2019, nuovo appuntamento al Guernica club di Pizzoli. Per la serata di domani, sabato 20 ottobre, mattatore d’eccezione sarà il comico Enzo Salvi, noto come l’irresistibile er Cipolla.

Il comico parteciperà alla serata del Guernica che sarà animata dalla musica di Fedex from Il Pagante e dei dj resident Simone Kuks e Gianluca C.

L’appuntamento al Guernica club, in via Villa San Pietro 85 a Pizzoli è per domani sera.