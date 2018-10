Atteso ulteriore miglioramento: tempo stabile fino a domenica ma con annuvolamenti.

L’area di instabilità che nei giorni scorsi ha favorito frequenti temporali sulle nostre isole maggiori e sul settore ionico, continuerà ad abbandonare la nostra penisola, favorendo un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione, miglioramento che proseguirà fino alla giornata di domenica, anche se non mancheranno annuvolamenti e possibili banchi di nebbia durante le ore più fredde della giornata, ma senza fenomeni di rilievo. Da lunedì assisteremo, invece, all’arrivo di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa centro-settentrionale, dirette principalmente verso le nostre regioni adriatiche centro-meridionali, aria fredda che favorirà annuvolamenti, possibilità di rovesci, venti settentrionali in rinforzo, ma soprattutto una generale diminuzione delle temperature, anche di 6-8 gradi rispetto ai valori attuali. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, la possibilità di nuove discese di aria fredda, al momento dirette principalmente verso i vicini Balcani e l’Europa orientale, tuttavia non si esclude un coinvolgimento più diretto della nostra penisola nel corso della prossima settimana: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, ma si tratterà principalmente di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni. Annuvolamenti sui rilievi saranno possibili nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata; foschie dense e possibili banchi di nebbia durante le ore più fredde della giornata, specie nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, tuttavia non si escludono formazioni nebbiose anche sul versante orientale, in diradamento durante le ore centrali della giornata.

Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in aumento nei valori massimi diurni.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)