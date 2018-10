Aero Club L’Aquila, progetto ad altissima tecnologia

Dall’ Aero Club L’Aquila parte un progetto di Ricerca e Sviluppo per tecnologie aeronautiche innovative.

Verrà portato avanti e perfezionato proprio all’ Aero club aquilano un progetto internazionale per ispezionare con il drone gli aerei colpiti dai fulmini.

Il Centro Addestramento dell’Aero Club L’Aquila (Poggio Picenze) e Oben srl, società che opera da anni nel campo degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (meglio conosciuti come “droni”) sono a capo di un progetto ad altissima tecnologia denominato “DAIALS” (Drones for Aircraft Inspection After Lighting Strike) che vede appunto l’impiego dei droni per le ispezioni manutentive dei danni causati ai grandi aeromobili di linea dai fulmini e dagli impatti con volatili.

Gli impatti da fulmine o volatili sono piuttosto frequenti, in genere non pericolosi per i passeggeri e spesso si limitano a danni superficiali alla fusoliera. Tali danni però vanno rapidamente ispezionati, valutati ed eventualmente riparati prima di rimettere in servizio l’aereo nella massima sicurezza.

Il progetto è stato ufficializzato e pubblicato sul sito web dell’ENAC (Ente nazionale Aviazione Civile) nella sezione Progetti di ricerca e sviluppo settore SAPR.

Si tratta di una sofisticatissima tecnologia all’avanguardia, ancora in fase di sperimentazione, per la prima volta applicata in Italia, che vede la Oben srl e il Centro Addestramento dell’Aero Club L’Aquila collaborare con una importante compagnia aerea Italiana, la Blue Panorama Airlines che opera tratte intercontinentali con aeromobili Boeing B767 e B737.

La flotta aerea della Blue Panorama sarà la prima in Italia a beneficiare di tale tecnologia che renderà le ispezioni degli aeromobili più rapide ed efficaci mediante i sofisticati sensori installati a bordo dei droni appositamente progettati.

Il Centro di Addestramento dell’ Aero Club L’Aquila si occuperà inoltre della formazione e la qualificazione dei tecnici operatori generando nuove qualifiche professionali ad altissima specializzazione in un settore altamente remunerativo come quello dell’Aviazione commerciale.