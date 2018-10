Trofeo di Judo e Memorial Augusto Desideri

Weekend di sport e di risonanza nazionale a L’Aquila.

Il prossimo fine settimana infatti, presso il palazzetto dello sport della scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza a Coppito avrà luogo la xx edizione del Trofeo Internazionale di Judo città di L’Aquila- XIV Memorial al Brigadiere della GDF Augusto Desideri, organizzato dall’ASD Amiternum Judo L’Aquila.

Il trofeo, con i suoi 9000 visitatori e la risonanza nazionale acquisita nel corso degli anni, è uno degli eventi più attesi e vanto del capoluogo abruzzese.

«Mio padre, al quale è dedicato il Memorial, è stato un pioniere del Judo: per incentivarne la pratica giovanile e superare la ritrosia genitoriale andava a prendere i ragazzi a casa con la sua auto per portarli in palestra- scrive Barbara Desideri, presidente dell’ASD Amiternum Judo che continua- in questi anni di attività la cosa più difficile da scavalcare è stato lo scetticismo della gente che erroneamente vede nel Judo la violenza e il pericolo e non l’autostima, il rispetto e l’autodifesa invece intrinseci nella disciplina. Il ventennale del trofeo, la qualità dello sport praticato in un palazzetto a lui intitolato, sono un premio alla caparbietà di mio padre che ha tanto amato questa città e nella sua gente ha creduto.»

La competizione, che avverrà su 6 aree di combattimento, è aperta a tutte le società e Rappresentative affiliate alla FIJLKAM, a tutti gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI convenzionati con la FIJLKAM, alle Rappresentative straniere aderenti alla U.E.J.

Le gare, che si terranno nei giorni di sabato 20 e domenica 21, sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e dal Programma di attività federale e si svolgono con le modalità tecniche dettate dall’art.7 del PAAF.