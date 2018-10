Tamponamento a catena, 3 auto coinvolte

Incidente in viale delle Fiamme Gialle: tre auto coinvolte e una donna trasportata in ospedale.

Nel primo pomeriggio di oggi, incidente in viale delle Fiamme Gialle, a Coppito. Per cause al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto, tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena. Sul posto, anche i vigili del fuoco.

Per fortuna il bilancio dell’incidente non è pesante: solo una donna ha avuto bisogno del supporto dei sanitari, in quanto lamentava dolori alla schiena.