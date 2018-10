Movieplex, i film dal 18 ottobre

Dal 18 ottobre al Movieplex di L’Aquila cambia il palinsesto cinematografico dando spazio a 5 nuove proiezioni.

Soldado

Soldado è il sequel di Sicario uscito nel 2015 con la regia di Denis Villenuve. La lotta al narcotraffico fra Stati Uniti e Messico si è inasprita da quando i cartelli hanno iniziato a trasportare terroristi attraverso il confine americano. Per combattere questa guerra, l’agente federale Matt Graver dovrà unire le forze con il misterioso e impenetrabile Alejandro.

Piccoli Brividi 2

Una vera e propria invasione di mostri. Per una notte speciale – quella di Halloween – le storie diventeranno tutte reali. Una casa distrutta, due ragazzini in bici, un libro ritrovato!

Nel cast: Wendi McLendon-Covey, Madison Iseman e Ken Jeong.

L’Ape Maia, le olimpiadi di miele

Esce al cinema il nuovo film di animazione sull’amatissima apetta! Famosa in tutta Europa da più di 100 anni, prima con la serie di libri per bambini scritta da Waldermar Bonsels, e poi con la celebre serie tv prodotta negli anni Settanta, l’Ape Maia è amata da pubblici di tutte le età, dai più piccini agli adulti.

Searching

Dopo che la figlia sedicenne di David Kim scompare, viene aperta un’indagine locale e assegnato un detective al caso. Ma 37 ore dopo David decide di guardare in un luogo dove ancora nessuno aveva pensato di cercare, dove tutti i segreti vengono conservati: il laptop della figlia. In un thriller iper-moderno raccontato attraverso i dispositivi tecnologici che usiamo ogni giorno per comunicare, David deve rintracciare tutti i movimenti di sua figlia prima che scompaia per sempre.

Pupazzi senza gloria

Quando i pupazzi di uno show per bambini delgi anni ’80 vengono assassinati, un detective in digrazia, diventato investigatore privato per pupazzi, si incarica del caso per tentare di svelarne il mistero.