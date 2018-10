Medicina estetica al centro di implantologia

Open day di medicina estetica.

Venerdì 26 ottobre giornata dedicata alla medicina estetica presso il Centro di Implantologia Dentale del dottor Marco Parravano (c/o il Centro Commerciale L’Aquilone), con la partecipazione del Centro estetico Blue Sun Solarium Professionali.

Il segreto per una vita di successo? Sentirsi bene! E per riuscirci è importante curare la propria immagine.

Il Centro di Implantologia Dentale del dottor Marco Parravano in collaborazione con il Centro estetico Blue Sun Solarium Professionali sono lieti di invitarvi all’Open Day di medicina estetica, un’intera giornata dedicata alla bellezza del tuo viso, con la presentazione di tutte le tecniche innovative per i miglioramenti estetici, grazie all’esperienza e alla professionalità della dottoressa Tania Spica, specialista in Dermatologia, Venerologia e Medicina Estetica.

Tra i trattamenti disponibili per migliorare l’aspetto del tuo viso, proponiamo tecniche all’avanguardia come i nuovi filler di acido ialuronico, il botulino, il fili in PDO, la biostimolazione e molto altro ancora. È possibile assistere attivamente alla presentazione di tutti i trattamenti e con l’occasione di fare un consulto e una seduta di biostimolazione totalmente gratuita con la dottoressa Tania Spica.

Per prenotazioni:

Centro di Implantologia Dentale : 0862 404060

Centro estetico Blue Sun Solarium Professionali: 0862 311518

Pubbliredazionale a pagamento.