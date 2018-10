Legnini a L’Aquila, candidatura al bivio

Sarà a L’Aquila per un convegno internazionale sulla ricostruzione l’ex vice presidente del Csm Giovanni Legnini. Forse l’occasione per annunciare la scelta relativa alle regionali.

“Convergenze sostenibili dei saperi – Una nuova visione per il territorio dell’Aquila”: è il titolo del convegno internazionale sulla ricostruzione, in programma domani dalle 9,30 all’Aquila, all’Auditorium del Parco del Castello, per discutere su un tema “molto attuale nell’avvicinarsi del decennale del terremoto”. I lavori saranno sviluppati da un parterre di rilievo di rappresentanti istituzionali, politici, professionisti e imprenditori, tra cui l’ex vice presidente del Consiglio superiore della Magistratura (Csm), Giovanni Legnini, esponente del Pd, il senatore abruzzese del Movimento Cinque Stelle Gabriella Di Girolamo, il senatore di centrodestra eletto in Abruzzo ed ex ministro Gaetano Quagliariello, presidente della Fondazione Magna Carta e leader del movimento Idea, e il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli.

Tra i più attesi, proprio Giovanni Legnini, che potrebbe sciogliere il nodo della sua eventuale candidatura alla presidenza della Regione per il centrosinistra. In molti hanno chiesto un suo impegno diretto, che però è tutt’altro che scontato, anche alla luce delle rivelazioni de Il Fatto Quotidiano che oggi dà l’ex vice presidente del Csm candidato all’Antitrust, in sostituzione di Giovanni Pitruzzella. E quindi sempre più lontano dalla candidatura.