L’Aquila, doppio colpo con diversivo

Furto con spaccata al Globo, dopo 20 minuti l’allarme per un altro furto ai danni di un centro scommesse in via della Croce Rossa. Doppio colpo a L’Aquila.

Probabilmente è stata un’azione congiunta quella portata a termine questa notte da parte di ignoti, che hanno colpito in due punti diversi di L’Aquila. Erano circa le 2 di notte, quando è scattato l’allarme al centro commerciale Il Globo, nella parte ovest della città. I malviventi sono entrati nell’area del centro, per poi sfondare l’entrata laterale con un pick-up. Il mezzo ha percorso i corridoi del centro commerciale, fino alla profumeria, posta nei pressi dell’ingresso centrale. Qui, attraverso una manovra in retromarcia, hanno sfondato la vetrata e arraffato quanti più prodotti potevano.

I malviventi sono poi fuggiti a bordo dello stesso pick-up, rinvenuto nella mattinata nei pressi di Navelli, dove evidentemente erano attesi da un mezzo “pulito” per perfezionare la fuga, presumibilmente in direzione dell’autostrada. Il mezzo è ora a disposizione degli inquirenti per i rilievi del caso.

L’allarme che ha portato nella zona ovest le forze dell’ordine e il personale di vigilanza, non è stato però l’unico della nottata; a circa una ventina di minuti dal primo allarme ne è scattato un secondo, in un locale in via della Croce Rossa, adibito a bistrot e sala slot. Proprio le slot, nel mirino dei malviventi che, dopo aver messo fuori uso la telecamera, hanno forzato l’ingresso. Una volta dentro, i ladri hanno sottratto il contante presente all’interno delle slot e si sono dati alla fuga.

Due colpi, quindi, nella stessa fascia oraria e in due punti diversi di L’Aquila, uno nella zona ovest e uno in centro. Difficile che possa essere una coincidenza. Forse è stata un’azione coordinata che ha fruttato ai malviventi da una parte prodotti evidentemente da rivendere al mercato nero dell’abusivismo commerciale e dall’altra i contanti delle macchinette della sala scommesse.

Sui due episodi ingagano polizia e carabinieri.