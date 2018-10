Globo, furto con spaccata

Furto con spaccata al centro commerciale il Globo nella scorsa notte.

Un pickup, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe entrato nei locali commerciali sfondando le porte d’ingresso e puntando dritto verso la profumeria presente all’interno.

Un colpo preciso e veloce: l’allarme è scattato e i ladri sono scappati, dopo aver fatto razzia di merce. Erano circa le 2 di notte, quando è scattato l’allarme. I malviventi sono entrati nell’area del centro, per poi sfondare l’entrata laterale con un pick-up. Il mezzo ha percorso i corridoi del centro commerciale, fino alla profumeria, posta nei pressi dell’ingresso centrale. Qui, attraverso una manovra in retromarcia, hanno sfondato la vetrata e arraffato quanti più prodotti potevano.

I malviventi sono poi fuggiti a bordo dello stesso pick-up, rinvenuto nella mattinata nei pressi di Navelli, dove evidentemente erano attesi da un mezzo “pulito” per perfezionare la fuga, presumibilmente in direzione dell’autostrada. Il mezzo è ora a disposizione degli inquirenti per i rilievi del caso.

Ad intervenire, la Polizia e anche i Vigili del Fuoco, visto che i ladri, nel loro percorso, hanno rotto tubature a allagato i locali.

In più circostanze il Globo è stato nel mirino dei ladri e spesso con queste modalità: in passato erano stati colpiti la gioielleria ed il negozio di abbigliamento.

I ladri in più occasioni hanno portato via anche il bancomat presente all’interno: ben due volte in due mesi nel 2015.

