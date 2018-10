Bando CASE, Gamal ‘Fallimento giunta Biondi’

Bando per benestanti assegnazione Case e Map: solo 29 ammessi, fallimento politico ed amministrativo della giunta Biondi.

A dichiararlo in una nota è Gamal Bouchaib, responsabile sociale immigrazione Sinistra Italiana.

«Sinistra Italiana aveva già denunciato, quando uscì, il bando per l’assegnazione di alloggi al progetto case per chi ha da 12000 a 30000 euro di ISEE, in soldoni oltre 60.000 euro di reddito: una follia politica ed amministrativa che denota l’incapacità di lettura dei bisogni dei cittadini aquilani.»

«Il tutto dopo la sospensione a suon di comunicati stampa dell’assessore al ramo Francesco Cristiano Bignotti della graduatoria del bando stilato e completato della precedente amministrazione del 2017, con una platea di oltre 1200 utenti che potevano usufruire di una sistemazione alloggiativa; si sarebbe così potuto ottenere sia di ridurre il disagio di tante famiglie che perdono tempo alla ricerca delle più acrobatiche visioni di questa amministrazione sia di evitare contabilmente un danno erariale che si sta allargando sempre di più.»

«Dopo mesi di attesa – prosegue Gamal Bouchaib – , la montagna ha partorito un topolino e i cittadini aquilani che hanno bisogno vengono umiliati con un bando farlocco, politicamente fallimentare e amministrativamente disastroso se solo pensassimo che i 29 ammessi del bando, di cui tra l’altro 6 in riserva proprio per mancanza di domande, possono produrre al massimo 7800 euro al mese alle casse comunali se applichiamo un canone di affitto di 300 euro al mese a casa.»

«Ci chiediamo se di questo passo bastino questo spiccioli per pagare l’impresa di pulizie, di manutenzione etc… o si andrà a cercare i soldi o il debito fuori bilancio per sanare l’incapacità visionaria della giunta Biondi ??»