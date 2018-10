Tsa cerca personale di sala

Il Teatro Stabile d’Abruzzo seleziona il Personale di Sala per la nuova Stagione Teatrale.

E’ stato pubblicato sul sito dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” un avviso pubblico

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti

• età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti alla data di presentazione delle domande;

• cittadinanza italiana o straniera nell’ambito dell’UE o extra UE purché in possesso di titolo abilitativo al lavoro e permesso di soggiorno. Per i candidati non appartenenti ai Paesi membri dell’UE si richiede il possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorative senza limitazioni orarie;

• godimento dei diritti civili e politici;

• possesso del diploma di scuola media superiore;

• disponibilità a lavorare in orario diurno, serale, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, in relazione alla programmazione degli spettacoli ed al calendario artistico del TSA;

• idoneità fisica all’incarico;

• perfetta conoscenza della lingua italiana;

• non aver riportato condanne penali;

• stato di inoccupazione e/o disoccupazione alla data di presentazione della domanda.

Il personale selezionato sarà chiamato a svolgere le seguenti mansioni:

• accoglienza del pubblico e controllo biglietti e/o abbonamenti;

• assistenza per la sistemazione del pubblico in sala;

• presidio costante della zona di assegnazione per assicurare assistenza al pubblico;

• idonea conoscenza del piano di sicurezza e di gestione dell’emergenza dei teatri;

• controllo delle uscite di sicurezza;

• vigilanza sulle strutture e sugli arredi;

• vendita e/o distribuzione di materiale informativo;

• servizio al guardaroba;

• allestimento delle sale con materiale promozionale e/o informativo, e/o pubblicitario.

L’inserimento dei candidati nella lista del personale di sala del Teatro Stabile d’Abruzzo non dà diritto a ricevere alcuna proposta di assunzione ma solo all’inserimento in un elenco di persone idonee dal quale il Teatro si riserva di attingere per l’avvio di prestazioni accessorie o occasionali di cui eventualmente dovesse necessitare.

La tipologia del lavoro prevede un impegno non continuativo; l’impegno sarà su chiamata a discrezione del Teatro Stabile d’Abruzzo che si riserva la facoltà di decidere quali soggetti convocare a scelta tra quelli che hanno precedentemente passato la selezione iniziale, la prestazione potrà essere effettuata con orario variabile in base alle esigenze di programmazione degli spettacoli, con un impegno sia in orario diurno che in orario serale e, parimenti, sia nei giorni feriali che festivi e potrà essere svolta nelle sedi in cui il TSA svolge la sua attività all’interno della Regione Abruzzo.

L’eventuale prestazione sarà inquadrata come lavoro intermittente ai sensi del D.lgs.n.81/2015 s.m.i., così come disciplinato dall’art. 13 e seguenti e la retribuzione per ogni prestazione è quella prevista dal CCNL di categoria per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala – inquadramento 7° livello .

La lista dei candidati idonei è valida per la stagione teatrale 2018/2019 e comunque non oltre il 31.08.2019. Trascorso tale termine la graduatoria cesserà la sua validità a tutti gli effetti.

La domanda di ammissione dovrà essere inviata unicamente per posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: teatrostabile.abruzzo@pec.it specificando nell’oggetto: “selezione personale di sala – stagione 2018/2019” entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 19/10/2018.