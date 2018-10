Interruzione fornitura idrica venerdì 19 ottobre

Nella giornata di venerdì 19 Ottobre 2018 potrebbero verificarsi interruzioni nella fornitura di acqua corrente in una vasta area comprendente:

Corso Vittorio Emanuele (tratto quattro cantoni-p.zza duomo), via San Crisante, via delle Grazie, via Pica, via Tommasi, via Simonetto, via del Guastatore, via Pizzo d’oca, via Massonio, p.zza IX Martiri.

L’interruzione potrebbe avvenire nella fascia oraria tra le ore 08.30 e le ore 11.30, per l’esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili nell’ambito delle opere di infrastrutturazione dei sotto servizi.