Comune dell’Aquila, consegnato mezzo di trasporto per diversamente abili a cooperativa “Verdeaqua Nuovi orizzonti”.

È stato consegnato stamani, alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi, un mezzo di trasporto per persone diversamente abili alla cooperativa “Verdeaqua Nuovi orizzonti”.

L’iniziativa, che si avvale del sostegno del Comune dell’Aquila, è stata realizzata grazie al contributo di numerosi sponsor privati.

Alla conferenza stampa che ha preceduto la consegna sono intervenuti l’assessore alle Politiche sociali Francesco Cristiano Bignotti, il presidente della cooperativa “Verdeaqua Nuovi orizzonti” Bruno Di Cecco, la vice presidente Annalisa Manella e la responsabile del progetto “Mobilità garantita” Alda Sabina Antolini.

“L’amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore Bignotti – è particolarmente attenta alle politiche in favore delle categorie con fragilità, anche in riferimento alle problematiche che interessano la mobilità, per le quali siamo al lavoro anche grazie alla struttura del Disability Manager. Si tratta di una tematica che riveste un’importanza cruciale, soprattutto alla luce della frammentazione che si è determinata a seguito del sisma e delle relative difficoltà, per le persone diversamente abili, a raggiungere centri di cura, di assistenza o di riabilitazione. La presenza sul territorio di realtà del terzo settore che si dimostrano, come in questo caso, attive e motivate, riesce, in questo senso, a integrare le azioni messe in campo dal Comune, in una proficua sinergia. Per tale ragione – ha concluso l’assessore – accogliamo con soddisfazione questa iniziativa e siamo al lavoro per ripetere questo risultato nel raggiungimento di ulteriori obiettivi analoghi, volti a fornire sostegno alle categorie svantaggiate”.

Il presidente di “Verdeaqua nuovi orizzonti” Bruno Di Cecco, nel ringraziare il Comune dell’Aquila e gli sponsor che hanno fornito il proprio contributo all’iniziativa, ha sottolineato l’impegno della cooperativa nel destinare risorse per progetti territoriali di rilevanza sociale, andando incontro a persone con fragilità, soprattutto se prive di una rete familiare o di prossimità. Per il futuro, ha aggiunto il presidente Di Cecco, la cooperativa intende attivarsi per realizzare un progetto di “taxi sociale”, quale supporto in termini di mobilità e di incentivo alla socialità.